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Geyve ve Pamukova belediyelerinden koronavirüs önlemleri

Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler tarafından ilçelerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:01
Geyve ve Pamukova belediyelerinden koronavirüs önlemleri
Sakarya 'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler tarafından ilçelerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.
İlçelerde, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı, cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları, cadde ve sokaklar gibi toplumsal kullanım alanlarında aralıksız ilaçlama çalışmaları yapılacağı belirtildi.
Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin bütün dünyayı etkisi altına alan koronovirüs önleme ve tedbir çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Virüs salgınına karşı aldığımız tedbirler çerçevesinde ilçemizde dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. İlçe merkezimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı ile ilgili tüm tedbirleri aldık." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Pamukova, Sakarya, Geyve, Güncel

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