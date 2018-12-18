Geze Geze Matematiği Sevdiriyorlar

Kaynak: AA

ERGÜN HAKTANIYAN - Matematiği çocuklara sevdirmek amacıyla yola çıkan Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı, Türkiye'nin farklı bölgelerini dolaşarak öğrencilere farklı bir matematik deneyimi yaşatıyor.Matematiği soyut bir kavram olmaktan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir hale getirmeyi hedefleyen matematik müzesinde, ikili saymadan Pi sayısına, imkansız üçgenden Leonardo da Vinci'nin köprüsüne, dört renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar, simetri, Pisagor teoreminden ünlü matematikçi John Nash'ın oyun teorisi ve Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlara varıncaya kadar çok farklı konular, hikayeler eşliğinde farklı yöntemlerle anlatılıyor.Türkiye'nin bazı bölgelerini ziyaret eden gezici tır, 8-14 yaşlarındaki öğrencilerin ücretsiz matematik müzesi materyallerini tanıması, matematiği keşfederek öğrenmesi ve atölye çalışmaları ile öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmesini amaçlıyor.Günlük hayattaki matematik uygulamalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun istasyonlar bulunan gezici tır, Kayseri durağında Bilim Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.Müzede görev yapan matematik öğretmeni Ecem Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayal gücü yardımıyla matematiksel algıyı artırıcı eğitim vererek ilkokul 3. sınıf ve üzeri öğrencilere hitap ettiklerini söyledi.İlkokul grubuna atölye çalışmalarıyla ve matematiksel oyunlarla hitap ederken, yüksek matematik grubu için uygulamalı laboratuvar destekli eğitim verdiklerini anlatan Güder, müzenin 2015 yılında Aydın'da Alp Ayaydın ve Metin Akyol tarafından kurulduğunu anımsattı."Çocuklara matematiği sevdirmeye çalışıyoruz"Tales Matematik Müzesi ziyaretçileri hakkında bilgi veren Güder, şunları kaydetti:"2015 yılından bu tarafa müzemizde ağırladığımız devamlı süreli okullarımız mevcut. Bize bu okullardan çok fazla olumlu dönüş var. Öğrencilerin matematiğe bakış açısının değiştiğini, artık matematiğin korkulan bir ders olmadığını söylüyorlar. Proje başladığından bugüne kadar 9 il gezdik. Geriye 6 ilimiz daha kaldı. Proje tamamen bittiğinde 15 ili gezmiş olacağız. Türkiye'deki devlet okullarında ya da dezavantajlı bölgelerde okuyan çocuklara matematiği sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza matematiğe karşı farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz."Müzede bir anı defteri olduğunu aktaran Güder, "Müzemizi gezen birçok öğrenci matematiğin korkulan bir ders olmadığından bahsediyor. Öğrenciler buraya geldiklerinde test çözeceklerini düşündüler ancak buradaki materyalleri görünce fikirleri ve bakış açıları tamamen değişti." diye konuştu.