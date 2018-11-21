Gezede" Mobil Uygulaması Tanıtıldı

Kahramanmaraş
'ın Dulkadiroğlu
Belediyesi tarafından hazırlanan "Gezede" isimli mobil uygulaması, ilçede turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacak.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay
, uygulamayla ilgili belediye binasında basın toplantısı düzenledi.
Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistlik yerlerinin yer aldığı Gezede mobil uygulamasının, profesyonel bir rehber gibi kullanılacağını dile getiren Okay, şunları kaydetti:
"Belediyemizin en önemli gündem maddelerinden biri her zaman turizm olmuştur. İlçenin turizm potansiyeli var. İlçemiz bir turizm merkezi haline geldi. İlçemizdeki tarihi konakların restorasyonları ve tarihi mekanların tamamlanmasının ardından gezi turlarıyla gelenler için ilçemizi gezmek sorun olmuyor. Ama hafta sonu kente gelerek Yedikuyular Kayak Merkezine gitmek isteyen turistler, nereye nasıl gideceğini bilmiyor. Bu sorunların ortadan kaldırmak için 'Gezede' isimli mobil uygulama hazırlattık."
Kente ilk kez gelen birisinin gönül rahatlığıyla tarihi ve turistlik mekanları gezebileceğini ifade eden Okay, vatandaşların Android ve IOS tabanlı cep telefonlarına "Gezede" uygulamasını indirebileceğini aktardı.
Dulkadiroğlu,Kahramanmaraş
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:15