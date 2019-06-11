Gezegenlerin Geçmiş ve Geleceği BBC Earth'te

Gezegenleri kalıcı ve değişmez olarak düşünmek kolay ancak sunucu Profesör Brian Cox geçmişte gezegenlerin yaşamlarının ne kadar aktif olduğunu, nasıl birbirleriyle iç içe geçtiğini ve hatta geleceklerinin ne olacağını son derece sürükleyici bir şekilde aktarıyor.

4.5 milyar yıl önce gezegenlerin doğuşu ile başlayan seri Mars'taki görkemli kayıp şelalelerin ipuçlarını, tarihin başlangıcında meydana gelen gezegen göçlerini ve hatta Satürn'ün aylarından birinin olağanüstü bir su dünyasu oluşturmak için uyanmasını konu alıyor.

Kaynak: Bültenler