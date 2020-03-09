Gezen Tilki Yürüyüş Grubu Akşehir'i ziyaret etti
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kültürel geziler yapan Gezen Tilki Yürüyüş Grubu üyeleri Konya'nın Akşehir ilçesini ziyaret etti.
09.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:44
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kültürel geziler yapan Gezen Tilki Yürüyüş Grubu üyeleri Konya 'nın Akşehir ilçesini ziyaret etti.
Yaptıkları kültürel gezilerle bilinen Gezen Tilki Yürüyüş Grubu, Akşehir'i ziyaret etti. Eski Akşehir sokaklarında tarihi dokuyu inceleyip ve Akşehir ormanlarında bir trekking turu gerçekleştiren grup üyeleri, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.Yürüyüş grubu; Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ferruh Şah Mescidi, Tarihi Kilise, Tarihi Akşehir Evleri Sokakları, Kent Ormanı gibi turistik mekanları gezdi.
Turizme gönül vermiş herkese teşekkür eden grup üyeleri, Akşehir'i çok beğendiklerini dile getirerek, ilçenin tarih kokan bir şehir olduğunu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Gezen Tilki Yürüyüş Gurubu Üyeleri aynı zamanda gezileri sırasında kendilerine yardımcı olan Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız'a da teşekkür etti. - KONYA
Yaptıkları kültürel gezilerle bilinen Gezen Tilki Yürüyüş Grubu, Akşehir'i ziyaret etti. Eski Akşehir sokaklarında tarihi dokuyu inceleyip ve Akşehir ormanlarında bir trekking turu gerçekleştiren grup üyeleri, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.Yürüyüş grubu; Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ferruh Şah Mescidi, Tarihi Kilise, Tarihi Akşehir Evleri Sokakları, Kent Ormanı gibi turistik mekanları gezdi.
Turizme gönül vermiş herkese teşekkür eden grup üyeleri, Akşehir'i çok beğendiklerini dile getirerek, ilçenin tarih kokan bir şehir olduğunu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Gezen Tilki Yürüyüş Gurubu Üyeleri aynı zamanda gezileri sırasında kendilerine yardımcı olan Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız'a da teşekkür etti. - KONYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Gezen Tilki Yürüyüş Grubu Akşehir'i ziyaret etti
Etiketler : Nasreddin Hoca, Akşehir, Konya, Güncel
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