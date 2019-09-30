Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gezer için karşılama töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişliği görevinden, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mesut Gezer için karşılama töreni düzenlendi.

30.09.2019 12:59Gezer için karşılama töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişliği görevinden, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mesut Gezer için karşılama töreni düzenlendi.

Uşak'a atanan Mesut Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Gezer'i polis tören mangası ile teşkilat personeli, şube müdürleri ve birim amirleri karşıladı. Gezer, selamlaşmanın ardından makamına geçerek görevine başladı.

Yeni görevinin kendisi için ve Uşak halkı için hayırlı olmasını dileyen Gezer, "Erzurum Polis Okulu Müdürü'yken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandım. Bu vesileyle devlet büyüklerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ediyorum. Huzurlu ve güvenli olduğunu duyduğumuz Uşak ilimize polisiye hizmetler anlamında katkıda bulunmak adına çok çalışıp, çok çabalayacağız. Bizlerde şehrimizde İbrahim müdürümüz gibi güzel hatıralar bırakacağız inşallah. İlimizin güvenliği adına ben ve mesai arkadaşlarım elimizden ne geliyorsa yapacağız. İnşallah şehrimize huzur ve güvenlik anlamında olumlu katkılarımız olacak. Ben bu görev dolayısıyla tekrardan devlet büyüklerimize, sonrasında bizde emeği olan annemize, babamıza, eşimize, evlatlarımıza, bu vakte kadar beraber çalıştığımız meslektaşlarımın her birine buradan selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:39 Bahçelievler'de lüks site dehşet anları
15:36 Yanan kerpiç evde yaşlı çiftin feci ölümü
15:36 Avcılar'da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı
15:28 Suriye sınırında terk edilen bebek kurtarılamadı
15:28 Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi
15:24 Alanya'da aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
15:24 Alanya'da kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist öldü