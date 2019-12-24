Haberler » Güncel » Gezi davası'nda ara karar: kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi - Haber

Gezi davası'nda ara karar: kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı veMehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

24.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:20
GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve
Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.
Gezi davası'nda ara karar: kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

Osman Kavala, Can Dündar, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42   Seydişehir'de rüzgar besi damının çatısını uçurdu - Haber
14:41   Su arızası giderildi - Haber
14:40   Jandarma balkondan girdi, şüphelileri uyurken yakaladı - Haber
14:40   Patlamayı hiçe sayan kahraman polisler sürücüyü kurtardı - Haber
14:37   Şahinbey'den 25 Aralık kutlaması - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 14:52:28