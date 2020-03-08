Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün...
08.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:11
Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var Osmaniye 'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 40 kişi yaralandı
OSMANİYE - Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkezi Adana'da bulunan Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belirlenen Karatepe Açık Hava Müzesi'ne yapılan gezi sonrası dönüşte 01 AEA 628 plakalı otobüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kadirli ilçesine bağlı Söğütdere Köyünde şarampole devrildi. Otobüste bulunan yaklaşık 40 kişi hafif şekilde yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
OSMANİYE - Osmaniye'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen geziden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkezi Adana'da bulunan Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belirlenen Karatepe Açık Hava Müzesi'ne yapılan gezi sonrası dönüşte 01 AEA 628 plakalı otobüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kadirli ilçesine bağlı Söğütdere Köyünde şarampole devrildi. Otobüste bulunan yaklaşık 40 kişi hafif şekilde yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Gezi dönüşü otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Osmaniye, 3. Sayfa
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