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Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2013 yılında yapılan Gezi eylemleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Davutoğlu, o dönem Erdoğan'a eylemcilerle bir araya gelmesini önerdiğini belirterek, "Gezi sırasında Tayyip Bey'i Taksim'e, o gençlerin arasına götürmek, onlarla görüştürmek için uğraştım. İkna edemedim" dedi.

07.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:38 Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eylemcileri ziyaret etmeyi teklif ettiğini fakat Erdoğan'ın kabul etmediğini söyledi.

"BAŞBAKANLIK YAPTIĞIM GÜNLERDE SUSMADIM, ELEŞTİRİ YAPTIM"

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'de ve hükümette görev yaptığı dönemle ilgili eleştiri yapmadığı yönündeki tepkilere yanıt verdi. Davutoğlu, "Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı süreçlerde, bakanlık yaptığım, Başbakanlık yaptığım günlerde sustuğum, eleştiri yapmadığım söyleniyor. Bu doğru değil" dedi.

"TAYYİP BEY'İ TAKSİM'E GÖTÜRMEK İSTEDİM, İKNA EDEMEDİM"

AK Parti'deyken de eleştiriler yaptığını belirten Davutoğlu, "Gezi'den 17 Aralık sürecine her konuda fikirlerimi söyledim, itiraz ettim, dönüştürmeye çalıştım. Bunların bir kısmında başarılı oldum, bir kısmında istediğimi elde edemedim. Gezi sırasında Tayyip Bey'i 'e, o gençlerin arasına götürmek, onlarla görüştürmek için uğraştım. İkna edemedim. Taksim Dayanışması'ndan isimlerle görüştüm, buluşma ayarladım" diye konuştu.


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