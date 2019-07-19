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Gezi için kiraladıkları araçla köprüden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gezi için kiraladıkları pikap ile 15 metre yükseklikteki köprüden düşen yolcu hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

19.07.2019 18:04 Gezi için kiraladıkları araçla köprüden düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da gezi için kiraladıkları pikap ile 15 metre yükseklikteki köprüden düşen yolcu hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Olay, Antalya'nın Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alman uyruklu Marion Kaufer ve Türk asıllı Nurcan T., turistik gezi için kullandıkları 07 AFB 779 pikap ile Gaziler Mahallesi Tazı Kanyonu mevkinden Beşkonak mevkisine seyir halindeyken, sürücü T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. İkilinin içinde bulunduğu araç, son geçit köprüsünden, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Kaza sonucu sürücü T. ağır yaralanırken, Kaufer ise olay yerinde hayatını kaybetti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa

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