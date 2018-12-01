Gezi İçin Yola Çıkan Motosikletli Sürüklenerek Can Verdi, Arkadaşı Elinden Tutup Gözyaşlarına Boğuldu

TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Sürücünün arkadaşı metrelerce sürüklenerek hayatını kaybeden sürücünün elinden tutarak gözyaşlarına boğuldu.

MOTOSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, 34 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti. Düşerek yaklaşık 34 metre sürüklenen sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.

ARKADAŞI ELİNİ TUTARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sürücünün arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Cenazenin ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.