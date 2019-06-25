Mahkeme Osman Kavala ile ilgili kararını verdi

Mahkeme, iki gün süren duruşmanın ardından ara kararını açıkladı. Osman Kavala 'nın tutukluluğunun sürmesine, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Savcılık ise iki ismin de tutukluluğunun sürmesini istemişti. Sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri sürecek. Duruşma 18-19 Temmuz'a ertelendi.

YİĞİT AKSAKOĞLU, TAHLİYE EDİLDİ

Gezi Parkı olayları davasında iki sene tutuklu kaldıktan sonra ilk kez mahkemeye çıkan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı yasaklarının kaldırılması talebini de reddetti. Gelecek duruşma 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı.

KAVALA'NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Dava sonrası Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam ederken, tahliyesine karar verilen Aksakoğlu'na haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı getirildi. Mahkeme heyeti bunun yanında Aksakoğlu'nun yurt dışına çıkışını da yasakladı.

DURUŞMAYI BAZI CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER DE TAKİP ETTİ

Mahkeme ikisi tutuklu 16 sanıktan Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar verirken, İnanç Ekmekci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı.

Duruşmayı, Hollanda ve İsviçre Başkonsolosları, ABD, Almanya, Norveç Başkonsolosluğu görevlileri, İngiltere Barosu temsilcisi, Avrupa Parlamentosu görevlileri ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de takip etti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden,Şerafettin Can Atalay,Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi "şüpheli" olarak yer alıyor.

16 isme yönelik yapılan suçlamalar ise şöyle: Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" ve "2863 sayılı yasaya muhalefet".

Öte yandanMemet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı bulunuyor.