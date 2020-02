Gezi Parkı davasında 9 sanık beraat etti

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 9 sanığın tüm suçlardan beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verdi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatlarının talepte bulunmasının ardından mahkeme, talepleri reddederek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için söz verdi.

"TARAFSIZ BİR GÖZLEMCİ GİBİ BAKMAYA DAVET EDİYORUM"

Tutuklu sanık Osman Kavala, AİHM kararındaki tespitlere değinerek, "Gezi olaylarının bir kalkışma olduğu, bu kalkışmanın bir odak tarafından planlanıp yönetildiğine dair komplo kurgusu iddianamedeki olgulardan çıkarılmış değildir. Nesnel bakan bir gözlemciyi buna ikna edecek hiçbir bilgi, belge iddianamede yoktur. Bu kurgunun temelini oluşturan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince hazırlanmış Analiz Raporu'nda bu iddia, hiçbir delil olmadan, sadece internette çıkan bir yazı kullanılarak öne sürülmüştür. Davanın adil bir şekilde yürütüldüğünün anlaşılması için usul kurallarına uyulmasının yanı sıra temel önemdeki hukuk normlarına bağlı olunduğunun da görülebilmesi gerekir. Her ne kadar çok geç olduğunu biliyorsam da mahkemenizi olaylara ve olgulara siyasi söylemlerin empoze ettiği biçimde değil, tarafsız bir gözlemci gibi bakmaya davet ediyorum" dedi.

"BUYURUN HÜKÜM SİZİNDİR"

Kavala, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmayacağını, öncesinde beraat ettiği mahkemede savunma yaptığını belirterek, "Sizlerin olmadığı ilk duruşmada da bunun gerekçelerini açıkladım. Buradaki diğer arkadaşlarım için süre talep ediyorum, kendim için değil. Gezi direnişi yargılanamaz. Bir yönlendiricisi, örgütü, fonu yoktur. Ben burada sözlerimi canlarını kaybeden o 8 çocuğun ve göz nurunu kaybeden bütün dostlarımın önünde saygıyla bitiriyorum. Buyurun hüküm sizindir" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar Ali Hakan Altınay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater Utku ve Yiğit Ali Ekmekçi, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Sanıkların duruşma savcısının esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapmak için ek süre talebini reddeden mahkeme, davayı karara bağlayacağını belirterek son sözlerini sordu.

"Sakin ve sağduyulu geçmesini istiyorum"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Osman Kavala, "Deliller incelendikten ve tanıklar dinlenildikten sonra son sözümü söyleyeceğim" dedi. Sanık Mücella Yapıcı ise, "Mahkemenin bundan sonra biraz daha hukuk kurallarına uygun, sakin ve sağduyulu geçmesini istiyorum" derken Çiğdem Mater Utku, "Umarım gerçekten hukuktan bahsedeceğimiz bir son söz duyarım sizden. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

9 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi', 'Kasten yaralama', 'Ağırlaştırılmış yaralama' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından dava açıldığını belirterek, atılı suçları işlediklerine ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

9 sanığın beraatine hükmeden mahkeme, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine hükmetti.

Firari sanıkların yakalama kararı kaldırıldı

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını ve haklarındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

Öte yandan kararın açıklanmasının ardından salonda bulunan sanıklar ve izleyiciler kararı alkışlarken, bir kısım izleyicilerin ağladığı görüldü.

