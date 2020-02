Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılık Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Gezi eylemlerinin Türkiye'yi, Suriye ve Mısır'daki gibi iç savada hazırlamak için yapıldığını belirten savcılık, "Tüm sanıkların ülkemizde Gezi parkı olayları olarak anılan kalkışma meydana gelmeden çok önce, bu yönde dünyada çeşitli ülkelerde cereyan ettiği üzere mevcut yönetimi yıkma amacıyla çeşitli eğitimlerden de geçerek uygun ortamı buldukları, 2013 yılı mayıs ayı itibariyle planlarını devreye soktukları, vatandaşlarımıza şirin ve iyi niyetli gözüken başta sözde şiddet içermeyen biçimde sahnelenen eylemlerle halkı sokağa dökmeye çalıştıkları, bu doğrultuda çok sayıda çağrı yaparak ve eylemlerine devlet birimlerinin sanki bir savaş anında imiş gibi müdahale ettiği yönünde de algı oluşturmak suretiyle kitlesel eylemlere katılımı arttırmaya çalıştıkları, daha sonrasında ise oluşan bu karmaşada sahada her daim eylem yapmaya müsait marjinal sol terör örgütlerinin bu faaliyetlerine uygun ortam sağlamak suretiyle 1960 ve 1980 darbelerinde olduğu gibi toplumu ve devleti kaos ortamına sokarak bu suretle de 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs' ettikleri, oluşan bu ortamda dış ülke örneklerinde olduğu üzere en iyi ihtimalle hükümeti istifaya ve erken seçime zorlamak istedikleri, bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise bu defa Suriye ve Mısır örneklerinde olduğu üzere iç savaş ve darbe ortamına zemin hazırlamak gayretinde oldukları, bu yönde FETÖ'nün daha sonrasında da tecrübe edileceği üzere benzer girişimlerde bulunduğu, Gezi kalkışmasının devlet mekanizmalarınca bastırılarak sonlandırılması sonrasında bu defa FETÖ'nün aynı hedefe ulaşmak maksadıyla sahneye çıktığı, açıklanan gerekçelerle de sanıkların dosya içerisinde mevcut tüm deliller uyarınca atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır" ifadelerini kaydetti.Savcılık, tutuklu sanık Osman Kavala ile tutuksuz sanıklar Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı'nın, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin diğer sanıklarla birlikte eylem ve fikir birliği içerinde hareket ederek, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçuna yardım ettiklerini ifade ederek 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi'nin ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklarla aynı eylemleri yaptıklarını belirten savcılık, dosyalarının ayrılmasını talep etti.(İrem Demir/İHA)