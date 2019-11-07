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Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü

Gezi Parkı eylemleri sırasında polislere taş atıp gözaltına alınan Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ve İmran Fırtına kod adlı terörist Yasin Aydın, Suriye'de Türk askeriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

07.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:32

Suriye'de Türk askeriyle girdikleri çatışmada öldürülen terör örgütü YPG'li 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin kimlikleri ise belli oldu. 2 teröristin sicillerinin kabarık olduğunu öğrenildi. Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alan Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ve İmran fırtına kod adlı terörist Yasin Aydın'ın polislere taş ve sopalarla saldırıp gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TURUNCU LİSTEDEYDİ

Suriye Tel Temir'deki operasyonlarda öldürülen terör örgütü YPG'li Aynur Ada kod terörist Göze Altunöz, turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan teröristi.

TERÖRİSTİN KABARIK SİCİLİ

31.05.1994 Edirne doğumlu Aynur Ada kod adlı terörist Göze Altunöz'e 2011 yılında Dev-Lis eyleminden ötürü hakkında dava açılmıştı. Gezi parkı eylemleri sırasında ikisi de gözaltına alınmış ve bir milletvekili desteği ile gözaltından kurtulduğu belirlenmişti.

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Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü

Suriye, YPG, Güncel


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