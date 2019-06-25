Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala 'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi 'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar savunma yaparak beraatini istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun avukatları da tahliye talebinde bulundu.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin kararının açıkladı. Mehmet Ali Alabora , Ayşe Pınar Alabora , Can Dündar , Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tahliye talebi reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Aksakoğlu'nun haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı koyan mahkeme heyeti, Aksakoğlu'nun yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma 18 ve 19 Temmuz'da Silivri'de üzere ertelendi.

- İstanbul