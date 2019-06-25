25.06.2019 23:17
Haberler » Güncel » Haber

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala 'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi.


SANIKLAR SAVUNMA YAPTI
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi 'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar savunma yaparak beraatini istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun avukatları da tahliye talebinde bulundu.


MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin kararının açıkladı. Mehmet Ali Alabora , Ayşe Pınar Alabora , Can Dündar , Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tahliye talebi reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Aksakoğlu'nun haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı koyan mahkeme heyeti, Aksakoğlu'nun yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma 18 ve 19 Temmuz'da Silivri'de üzere ertelendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Osman Kavala , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
00:24 Amerikalıların yüzde 45'i aşılara şüpheyle yaklaşıyor
00:22 BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
00:19 Gürcistan'daki protestolar sürüyor
00:18 İnegöl'de yola çıkan at kazaya neden oldu; 1 yaralı
00:16 Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı (1)
00:14 Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti
00:14 Kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı