Gezi Parkı Eylemlerini Organize Etmekten Gözaltına Alınan Turgut Tarhanlı Kimdir?

Anadolu Kültür A.Ş'ye yönelik operasyonda, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Gezi Parkı Eylemlerini Organize ve Finanse etmek suçundan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile birlikte gözaltına alındı. Peki, Turgut Tarhanlı kimdir?

TURGUT TARHANLI KİMDİR?

Turgut Tarhanlı, 1956 İstanbul'da dünyaya geldi. 1979'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Tarhanlı, 1981'de aynı fakültenin Devletler Umumi Hukuku (Uluslararası Hukuk) Kürsüsü'ne asistan oldu. Lisansüstü çalışmalarına aynı fakültede ve New York University School of Law'da devam etti.

HUKUK DOKTORU UNVANINI ALDI

1990 yılında Kamu Hukuku alanında Hukuk Doktoru unvanını alan Turgut Tarhanlı, 1996 yılında Devletler Umumi Hukuku Doçenti unvanına layık görüldü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk Doçenti oldu.1999-2000 öğretim yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, aynı alanda öğretim üyeliğini sürdürüyor.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI KURUCULARINDAN

Başarılı profesör, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucularındandır. 1995 yılında, Uluslararası Af Örgütü'nün, Türkiye'de yeniden canlandırılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği'nin kurucularından ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir. American Society of International Law'un uluslararası üyesi.

RADİKAL GAZETESİNDE YAZILAR YAZDI

1996 yılından itibaren Radikal gazetesinde makaleler yazdı. 2002 yılında profesör olan Tarhanlı günümüzde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku dersleri veriyor ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi Başkanlığı yapıyor.