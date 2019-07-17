Gezi Parkı olayları hakkında konuşan Kutluğ Ataman kimdir?

Katıldığı TV programında Gezi Parkı eylemleri hakkında Kutlu Ataman, "Gezi'de "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yürüyenler acaba bugün kendilerine "Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz" diyorlar mı?" ifadelerini kullandı. Kutluğ Ataman nereli? Kutluğ Ataman filmleri, eserleri haberimizde.

KUTLUĞ ATAMAN KİMDİR?

Yönetmen Ataman, 16 Ekim 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Enstitüsü'nü bitirdi ve Paris'deki Sorbonne Üniversitesi'nde sinema üzerine lisans eğitimini tamamladı. 1988 yılında Amerika Los Angeles'daki, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)'nde sinema yüksek lisansını bitirdi.

1985 yılında yönettiği 'Hansel ve Gretel' adlı kısa filmi ile Peter Stark Prodüksiyon bursunu kazanan Kutluğ Ataman, Torino Oberhausen'de gösterilen 'La Fuga' adlı kısa filmiyle 1988'de New York Uluslararası Fil Ödülünü aldı. Film ayrıca, Washington DC'deki Cine Yarışması'nda 'Altın Kartal-En İyi Film', 1989'daki Chicago Film Festivali'nde de özel ödüle layık görüldü. Diğer ödüller ise; 'Leyla of Mist' adlı senaryosuyla 'Harry Kumitz Yaratıcılık Ödülünü, Paris Centre de la Recherche Cinematographique'deki akademik araştırmalarıyla Charles Boyer Ödülünü kazandı.

TURİN ULUSLARARASI GAY VE LEZBİYEN FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ödüllü yönetmen, uluslararası müze ve sergilerde gösterilen hareketli görüntü enstalasyonlarıyla biliniyor. Çektiği 'Lola ve Billidikid' filmiyle 1999 Berlin Film Festivali, İstanbul Film Festivali, Turin Uluslararası Gay ve Lezbiyen Film Festivali'nde, New York New Festival'de ödüller aldı. Karanlık Sular filmi ise Türk Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülünü elde etti. Bu filmdeki performansı ile 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan sanatçı, 1999'da beyazperdeye aktarılan 'Home Page' adlı filmin yapımcılığını üstlendi. 2004 yılında Perihan Mağden'in "İki Genç Kızın Romanı" adlı kitabından uyarlayarak senaryosunu yazdığı "2 Genç Kız" adlı sinema filminin yönetmenliğini de üstlendi. Bu filmi ile de birçok ödül aldı. Kutluğ Ataman, Nisan 2009'da Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Başkanlığı yaptı.

Yönetmen :

2014 – Kuzu (Sinema Filmi)

2009 – Aya Seyahat (Sinema Filmi)

2004 – 2 Genç Kız (Sinema Filmi)

2000 – Ruhuma Asla (Sinema Filmi)

2000 – Peruk Takan Kadınlar (Sinema Filmi)

1998 – Lola + Bilidikid (Sinema Filmi)

1997 – Semiha B. Unplugged (Sinema Filmi)

1994 – Karanlık Sular (Sinema Filmi)

Senaryo :

2014 – Kuzu (Sinema Filmi)

2004 – 2 Genç Kız (Sinema Filmi)

1998 – Lola + Bilidikid (Sinema Filmi)

1994 – Karanlık Sular (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2014 – Kuzu (Sinema Filmi)

1997 – Semiha B. Unplugged (Sinema Filmi)

1994 – Karanlık Sular (Sinema Filmi)

Oyuncu :

1988 – A Ay (Sinema Filmi)

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