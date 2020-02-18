Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 16 sanığın yargılanması sürüyor

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı 7'si firari 16 sanıklı davanın yedinci duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.?

İsveç, Kanada, İsviçre, Danimarka, Almanya ve Hollanda'nın başkonsolosları ile İngiltere, Lüksemburg, Belçika, İrlanda ile ABD'nin büyükelçileri veya büyükelçilik temsilcileri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi ve Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı takip ediyor.

Bazı HDP milletvekillerinin yana sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, celse arasında hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın taraflara iletildiğini belirtti. Başkan Perk, mütalaaya karşı beyanda bulunması için tutuklu sanık Osman Kavala'ya söz verdi.

Bunun üzerine bazı sanık avukatları, yazılı olarak celse arasında sundukları taleplerinin değerlendirilmediğini söyleyerek, bu duruma itiraz etti.

Söz alan avukatlar, dinletmek istedikleri tanıkları duruşma salonunun dışında hazır ettiklerini belirterek, bu tanıkların dinlenilmesini istedi.?

Duruşma, avukatların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Öte yandan, Jandarma tarafından duruşma salonunun ön ve arka tarafı ile duruşma salonu güzergahındaki yollarda sıkı güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya katılmak isteyen kişilerin, tek tek kimlik kontrolü yapıldıktan sonra salona girişlerine izin verildi. Güvenlik önlemleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Mütalaadan

Davaya ilişkin açıklanan esas hakkındaki mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 7 firari sanıkların dosyalarının ayrılması talep edildi.

Tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala, sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın halen firari olan sanıklarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip üzerilerine atılı "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı agˆırlas¸tırılmıs¸ mu¨ebbet hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilen mütalaada, Kavala'nın hükümle birlikte tutukluluğunun devamı istendi.

Mütalaada, sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA