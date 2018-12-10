Gezici Başkanlık Ofisi Sorunları Azalttı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:40

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Karabük Mahallesi ile devam etti.Mahalle ziyaretlerine ara vermeyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi makamını Karabük Mahallesine kurdu. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Vergili, mahallelilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.Başkan Vergili, önceki toplantılara göre bu toplantıda neredeyse hiçbir sorun kalmadığını belirterek, "Şuan üç ya da dört tane sorun var. Bunlarda iş bile değil. Bir daha geldiğimizde bu problemler bitmiş olur" dedi.Vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Karabük Mahallesinde oluşturulan Başkanlık Makamından ayrılan Başkan Vergili, Karabük Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerini de ziyaret etti. - KARABÜK