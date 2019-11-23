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Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, Malatya'da

Malatya'da, Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırında, vatandaşlara 7,4 büyüklüğündeki Gölcük depremi yapay olarak yaşatıldı.

23.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:00Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı, Malatya'da
'da, Gezici Simülasyon Eğitim Tırında, vatandaşlara 7,4 büyüklüğündeki depremi yapay olarak yaşatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi BU+ Etkinlikleri, "Açık Ders" eğitim seminer dizisi kapsamında, Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı kentteki bir alışveriş merkezine getirildi. Burada vatandaşlara deprem anında yaşananları deneyimleme imkanı sunuldu.
Etkinlik sorumlusu Cansu Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin 2016 yılından bu yana düzenlendiğini söyledi.
İstanbul dışındaki etkinliklere Malatya'dan başladıklarını kaydeden Oral, şu bilgileri verdi:
"Anadolu'daki 'Açık Ders' etkinliğinin ilkini Tekfen Holding ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenliyoruz. Kentte 4 etkinlik gerçekleştireceğiz. Bugün deprem tırı etkinliğimiz başladı ve bu tırda deprem eğitimi veriyoruz. İkinci etkinliğimiz ise 26 Kasım'da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in konuşmacı olarak katılacağı 'Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz'. Ardından 4 Aralık'ta Prof. Dr. Rana Sanyal'ın 'Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var? adlı organizasyon yapılacak. Son olarak da 10 Aralık'ta Prof. Dr. Gökhan Özertan'ın 'Tarımda Yenilikçi Uygulamalar' isimli açık dersi düzenlenecek."
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afet'e Hazırlık Birimi Deprem Eğitmenleri Elif Çiftçi ve Rüya Kocaman ise tırda vatandaşlara deprem öncesi alınması gereken önlemler ile deprem sırasında yapılması gerekenleri anlattı.

Malatya, Gölcük, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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