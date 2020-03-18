Gezici ekipler taksileri ve durakları ilaçlıyor
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının korona virüsü seferberliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri destek verirken, görevliler taksi duraklarını tek tek gezip dezenfekte ediyor.
18.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının korona virüsü seferberliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri destek verirken, görevliler taksi duraklarını tek tek gezip dezenfekte ediyor.
İzmir'de, taksileri korona virüsünden uzak tutmak için adeta seferberlik ilan edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının başlattığı 25 gün etkili özel ilaçlar ile dezenfekte işlemine büyükşehir ekipleri destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı gezici ekipler, kent merkezindeki tüm taksileri ve durakları ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti. Anık, büyükşehir belediyesine teşekkür ederek, salgın riski sürdükçe mücadelenin de aralıksız devam edeceğini belirtti.
Celil Anık, "7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz" diye konuşuyor. - İZMİR
İzmir'de, taksileri korona virüsünden uzak tutmak için adeta seferberlik ilan edildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının başlattığı 25 gün etkili özel ilaçlar ile dezenfekte işlemine büyükşehir ekipleri destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı gezici ekipler, kent merkezindeki tüm taksileri ve durakları ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, vatandaşların taksileri gönül rahatlığıyla kullanabileceğini belirtti. Anık, büyükşehir belediyesine teşekkür ederek, salgın riski sürdükçe mücadelenin de aralıksız devam edeceğini belirtti.
Celil Anık, "7 gün 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunduğumuz taksiler düzenli olarak ilaçlanacak. Bu tedbirler sayesinde hastalığın kontrol altına alınmasını, kimsenin zarar görmemesini temenni ediyoruz" diye konuşuyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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