Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor: "Festival rüşdünü ispat etti"
18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta İstanbul'da başlıyor.
09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47
18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta İstanbul 'da başlıyor. Festivalin gelişimini ve bu yıl yapılacak etkinliklerin ayrıntılarını festival yöneticileri Ülkü Songül ve Hülya Uğur Tanrıover, Ekşın'da Mumammer Brav'a anlattı.
18. yılını dolduran festivalde bu yıl, 23 ülkeden 47 yönetmenin çektiği 46 film izleyiciyle buluşacak.
16 Mart'ta İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde başlayacak ve 10 Mayıs'a kadar devam edecek olan Festival kapsamında 7 şehirde gösterimler yapılacak. Festival'in son durağı ise Diyarbakır olacak.
18. yılını dolduran festivalde bu yıl, 23 ülkeden 47 yönetmenin çektiği 46 film izleyiciyle buluşacak.
16 Mart'ta İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde başlayacak ve 10 Mayıs'a kadar devam edecek olan Festival kapsamında 7 şehirde gösterimler yapılacak. Festival'in son durağı ise Diyarbakır olacak.
Kaynak: DailyMotion.com
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