Gezici Renklerin Sohbeti Resim Sergisi Artvin'de

Türkiye
'nin 7 bölgesinin resimlerle anlatıldığı serginin 1. Etabı Artvin
'de açıldı. Artvin Karadeniz
Bakır İlkokulunun açtığı sergide Akdeniz
bölgesini temsilen Osmaniye
, Ege
bölgesini temsilen Denizli
, Marmara
bölgesini temsilen Bursa
, İç Anadolu
bölgesini temsilen Aksaray
, Doğu Anadolu bölgesini temsilen Iğdır
, Güneydoğu Anadolu
bölgesini temsilen Mardin
ve Karadeniz bölgesini temsilen Artvin'den de Karadeniz Bakır İlkokulu katıldı.
Bu illerdeki çocukların yapmış oldukları resimlerde kendi bölgelerinin ve illerinin doğal, tarihi güzelliklerinin anlatıldığı eserler yer aldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Abdul Celil Kahveci'nin yanı sıra, şube müdürleri, okul müdürleri veliler öğrenciler katıldı. İl milli eğitim Müdürü Abdulcelil Kahvesi açılışta, resim sanatının önemini anlatırken, bu çalışmanın ve serginin iller arası kültür köprüsü olacağını vurguladı. Okul Müdürü
Cevat Ünal ise "Öğrencilerin derslerin yanında sosyal faaliyetler, beceri sanatsal faaliyetler öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine öz güvenini kazanmalarına çok büyük katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.
Ayrıca sergiyi oluşturan sınıf öğretmeni Akgün Beyazkaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. İlk durağı Artvin'de olan sergi diğer bölge illerinde de muhtelif tarihlerde açılacak. - ARTVİN
Türkiye, Artvin, Güncel
Kaynak: İHA