Geziciler/turneciler" Yakalandı

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:43



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:43

Bolu ve Zonguldak'ta hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve "geziciler/turneciler" diye adlandırılan 4 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bolu'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüphelilerin kente gelebileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Gökgöl Tünel mevkisinde tespit etti.Takibe alınan araç Devrek ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan Y.G. (25), E.G. (24), G.A. (26) ve S.D. (28) gözaltına alındı.Zanlıların bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, Kozlu ilçesinde bir ikametten çalındığı belirlenen 37 parça ziynet eşyası ele geçirildi.Şüphelilerin, 15 Kasım'da Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde 3 evden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının da şüphelileri olduğu tespit edildi.Zanlıların, Türkiye'nin birçok ilinde gezerek hırsızlık yaptıkları, "geziciler/turneciler" diye bilindikleri ve değişik illerden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılardan S.D'nin ise Tosya Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık suçundan arandığı bildirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.