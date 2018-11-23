Geziden Dönen Öğrencilerden Şiran'a Teşekkür Ziyareti

Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesine bağlı Sadaklı Köyü'nde okuyan öğrenciler kendilerini Erzurum
gezisine gönderen Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şiran
'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Ağrı Valiliği
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Eleşkirt Sadaklı Köyün okulunda dezavantajlı ve başarılı öğrencilere yönelik Erzurum'un tarihi ve kültürel gezi programı düzenlendi. Sadaklı Köyü okul yönetimi Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile, okulda ki dezavantajlı ve başarılı öğrencilere yönelik Erzurum'un tarihi ve kültürel gezi programı düzenlenmesini istedi. Dilekçelerine olumlu yanıt alan okul yönetimi 18 Kasım tarihinde 40 kişilik öğrenci grubu ile Erzurum'a gitti. Gezi de öğrencilere Erzurum'un yöresel yemeklerinden tattırıldı, Alışveriş merkezi oyun salonunda çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar daha sonra Erzurum'un tarihi ve kültürel yerleri gezerek, tarihi yerler hakkında bilgi sahibi oldu.
İl Müdürü Şiran'a Teşekkür Ziyareti
Sadaklı Köyü Okul Müdürü
Hakan Şirin, Müdür Yardımcısı Hasan Kurtboğa ve 40 okul öğrencisini temsilen gelen Muhammed Yasin Murat
ve Ege
Murat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran'ı ziyaret etti.
Erzurum gezi izlenimlerini İl Müdürü Şiran'la paylaşan öğrenciler gezinin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan İl Müdürü Şiran'a teşekkür etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Şiran, gençlerin Erzurum gibi tarih açısından önemli bir kenti ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Şiran öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. - AĞRI
Ağrı,Erzurum,Şiran