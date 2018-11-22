Geziden Dönen Öğrencilerden Teşekkür Ziyareti

Eleşkirt
ilçesine bağlı Sadaklı köyünde öğrenim gören öğrenciler, kendilerini Erzurum
gezisine gönderen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran
'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul idaresinin kuruma verdiği dilekçe üzerine Sadaklı köyünde eğitim gören dezavantajlı ve başarılı öğrencilere yönelik Erzurum gezisi düzenledi.
Gezi kapsamında köyden alınarak Erzurum'a götürülen 40 kişilik öğrenci grubu, kentin yöresel yemeklerinden tadıp, tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.
Gezi sonrası öğrenciler beraberinde okul idarecileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Erzurum gezi izlenimlerini Şiran'la paylaşan öğrenciler, gezinin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan Şiran ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Şiran ise gençlerin Erzurum gibi tarihi açıdan önemli bir kenti ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
Eleşkirt,Şiran,Erzurum
22 Kasım 2018 Perşembe 13:02