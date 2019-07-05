05.07.2019 14:44
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Gezlevispor Kulübü maçlarını Bozkır'da oynayacak

Gezlevispor Kulübü maçlarını Bozkır

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele edecek olan Gezlevispor Kulübü maçlarını Konya'nın Bozkır ilçesinde oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele edecek olan Gezlevi spor Kulübü maçlarını Konya'nın Bozkır ilçesinde oynayacak.
Konya ili Hadim ilçesinin Gezlevispor Kulübü, Bölgesel Lig Müsabakasını şampiyonlukla bitirdikten sonra Konya Bölge Şampiyonluğu'nu aldı ve Bölgesel Lig Voleybol Final grubunda ikinciliği kazandı.
Bozkır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdoğan Erdal yaptığı açıklamada "Komşu ilçemiz Hadim'in Gezlevispor Kulübü'nün ligde ki başarıları sonrasında takımız 2. Lige katılma şansını yakaladı. Farklı illerden takımların katılacağı 2. Lig müsabakaları ilçemize ait Bozkır Belediyesi kapalı spor salonunda yapılacak. Bu karşılaşmaların ilçemizde yapılacak olması ilçemizin tanıtımı açısından bir fırsat oluşturacaktır. Gezlevispor Kulübü maçlarının ilçemizde gerçekleştirilmesi için katkılarından dolayı Bozkır Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'ya, Kulüp Başkanı Yahya Keklik' e, Kulüp Antrenörü ve İlçe Spor Tertip Komitesi üyemiz Ramazan Demir Hocamıza, takımın tüm oyuncu kadrosuna teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA
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