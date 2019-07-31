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Gezmek için 2 otomobil çaldı

Samsun'da bir şahıs gezmek için bir günde 2 adet otomobil çaldı.

31.07.2019 16:43 Gezmek için 2 otomobil çaldı
Samsun'da bir şahıs gezmek için bir günde 2 adet otomobil çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (41) adlı kişi, dün öğle saatlerinde Hançerli Mahallesi'nde bir matbaacıya ait otomobili çaldı. Aynı şahıs gece de 19 Mayıs Mahallesi'nde bir lokantacıya ait park halindeki otomobili çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak B.K.'yı Kökçüoğlu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şahsın üzerinde çalıntı araçların anahtarları ele geçirilirken otomobiller de aynı mahallede park halinde bulundu. B.K.'nın çaldığı her iki otomobilin de anahtarlarının üzerinde unutulduğu ve şahsın gezmek için çaldığı ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan B.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

19 Mayıs, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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