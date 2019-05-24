Otomobil Kiralayan Üniversiteliler Kaza Yaptı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, içinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu kiralık araç, TIR ile çarpıştı. Kazada Halit Atabay ile Ebru Durak hayatını kaybederken 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İğdir Rampası mevkiinde meydana geldi. Gezmek amacıyla otomobil kiralayan üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi yönetimindeki otomobil, Çivril yönünden Denizli istikametine giderken karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki TIR ile çarpıştı. Otomobil, TIR ile çarpıştıktan sonra taklalar atarak metrelerce savrulurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ebru Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden kurtarılan ve durumu ağır olan Halit Atabay, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ ARACIN TAVANI KESİLEREK KURTARILDI

Otomobilde sıkışan yaralı öğrenciler Berna Yılmaz, Ömer Beder ve Fırat Çelebi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Aracın tavanının kesilerek çıkarılan öğrenciler ile TIR sürücüsü Boran'la birlikte yanında bulunan Durmuş Albezirgan, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA