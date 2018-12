Ggc'de Yarışma Heyecanı Başladı

04 Aralık 2018 Salı 17:19



Kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 5.kez düzenlenecek olan "Basın Ödülleri" yarışmasının başvuruları başladı.Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 7 farklı kategoride düzenlenecek olan ve her kategoride ilk 3'e giren eserlerin ödüllendirileceği yarışmada ayrıca yine Türk basının önemli kalemleri, duayen gazeteciler de Gaziantepli meslektaşlarıyla bir arada olacak.GGC Başkanı İbrahim Ay , göreve geldikleri günden bu yana düzenledikleri ve her yıl çıtayı biraz daha yükselttikleri Basın Ödülleri Yarışmasının Haber, Röportaj, Makale, Fotoğraf, Sayfa Düzeni, Televizyon ve Radyo Programı kategorilerinde gerçekleştirileceğini belirterek, bu yarışmayla birlikte basında rekabeti artırmayı, kaliteyi teşvik etmeyi en önemlisi de camianın aile ortamı içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde olmasını amaçladıklarını açıkladı.Yarışmada derece giren isimlerin ödüllendirileceğini açıklayan İbrahim Ay, ödül töreninin de renkli ve sürprizlere sahne olacağını ifade etti. Türk basınının duayenlerini bu önemli gecede ağırlayacaklarını açıklayan Ay, ayrıca geçtiğimiz yıl Yeşim Salkım 'ın sahne aldığı gecede, bu yıl yine ünlü bir sanatçıyı ağırlamak istediklerini söyledi.Yarışma detayları hakkında da bilgiler veren Ay, yarışmaya başvurulacak eserlerin 1 Ocak - 15 Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerektiğini, dereceye giren eserlerin 1, 2 ve 3.lerine çeşitli ödüller verileceğini açıkladı.50.yıl coşkusu yaşanacak1969 yılında kurulan Gazeteciler Cemiyeti'nin önümüzdeki yıl 50. Kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan İbrahim Ay, "Yarışmamıza katılım oranı her geçen yıl daha fazla oluyor, bu sevindirici. Biz, 50.yılımıza denk gelmesi nedeniyle, bu coşkunun daha da artacağına inanıyoruz. Ödül gecemiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 'nü takip eden hafta içerisinde gerçekleşecek. Yer ve tarih belli olduğunda bunu da açıklayacağız. Ayrıca, GGC olarak yıl içerisinde, 50.Kuruluş Yıldönümümüze özel bir etkinlik daha yapmayı planlıyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olayım" diye konuştu.Tüm meslektaşlarını, yarışmaya ve geceye şimdiden davet eden İbrahim Ay, başvuruların Gazeteciler Cemiyeti adresine yapılacağını, yarışmaya son başvuru tarihinin ise 20 Aralık 2018 Perşembe günü olduğunu açıkladı. Ay, yarışmanın şartnamesinin basın kuruluşlarına mail olarak iletildiğini, ayrıca isteyenlerin www.gazetecilercemiyeti.org adresinden de detaylı bilgiye ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP