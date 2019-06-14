14.06.2019 15:17
Haberler»Güncel » Haber

GGC'nin 34'üncü 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışması başvuruları başladı

GGC

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasına başvurular başladı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasına başvurular başladı.

GGC tarafından yapılan duyuruda, yarışmaya GGC üyesi olmayan gazetecilerin de katılabileceği belirtilerek, gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet yayınlarına ödül verileceği bildirildi. Bir başka gazeteci örgütünden ödül alan eserin değerlendirilmeyeceği kaydedilen duyuruda, gazete, internet ve dergi haberi, TV haberi, radyo haberi, fotoğraf, röportaj ve yazı dizisi veya köşe yazısı, sayfa düzeni, görüntü, Kürtçe haber, haber program ve jüri özel ödülü dallarında ödül verileceği ifade edildi.

Duyuruda, başvuru şartları şöyle sıralandı:

"Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda başvuruları için adaylara çağrıda bulunur. Üyeler, Cemiyete ıslak imzalı dilekçe ile eserleri aktardığı CD veya flash diskle başvurur. Yönetim Kurulu ödül verilecek dallarda, o dallarda aday olmayan konusunda uzman kişilerden oluşacak jüri heyetini kurar. Adaylar her dalda bir eserle başvurabilir. Ancak tüm dallarda 2 eserle müracaatta bulunabilir. Her dalda sadece bir esere ödül verilir. Ödüle değer eser bulunamazsa o dalda ödül verilmez. Ancak jüri yüksek puan alan eserlerde uygun görürse mansiyon ödülü de verebilir. Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarında bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir. Tüm dallarda gönderilen dijital materyaller iade edilmez. Adayların çalışmalarını üst bilgi yazısıyla haberin yayınlanan kopyasını dijital materyaller olarak teslimi gerekir. Yarışmaya katılacak aday eserlerin 1 Eylül 2018 ile 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar jüri özel ödülü için ve jüri üyeleri de yazılı teklifte bulunabilir. Aday eserlerin değerlendirilmesinde eserin yapım ve yayın tarihini, teknik özelliklerini, uzunluğunu, varsa müzik yapımcısının adlarını içeren bir yazının aday tarafından hazırlanıp film ya da bant şeklindeki orijinal kopyasının dijital ortamına aktarılmış olarak GGC'nin, Sümer Park içindeki idare binasına elden veya Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sümer Park içi- Yenişehir/ Diyarbakır' adresine elden yada posta ile 21 Ağustos 2019'a kadar ulaştırılması gerekmektedir." - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:57 Kayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltı
15:57 Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı
15:56 Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi
15:56 Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
15:56 BİNALİ YILDIRIM'A UYARLADIĞI ŞARKIYLA İZLENME REKORU KIRIYOR
15:56 ŞANLIURFA Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
15:56 MARDİN İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
15:56 NİĞDE Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
15:55 Diagne'den kafa karıştıran paylaşım!
15:55 Yaşanan ölümlere değil, çıkan haberlere üzülmüşler
15:55 YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI
15:55 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR
15:55 DSÖ Küresel Trans Yağ Raporu'nda Türkiye Mercek Altında
15:54 Mersin'de yaklaşık 400 bin öğrenci karne sevinci yaşadı