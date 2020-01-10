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GGC'nin 6. basın ödülleri sahiplerini buluyor

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği Basın Ödülleri Gecesi buluşmasının altıncısı yarın akaşm (11 Ocak 2020) gerçekleşecek.

10.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:34GGC'nin 6. basın ödülleri sahiplerini buluyor
Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği Basın Ödülleri Gecesi buluşmasının altıncısı yarın akaşm (11 Ocak 2020) gerçekleşecek. Türk yazılı ve görsel medya temsilcilerinin de katılacağı törende, alanlarında başarılı gazeteciler ödül alacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Coşkun Sabah en güzel şarkılarını gazeteciler ve aileleri için söyleyecek.

Şirehan Hotel'de düzenlenecek olan geceye katılacak isimler arasında Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Kanal D Başkanı ve CNN Türk'te yayınlanan 40 programının sunucusu Buket Aydın, Habertürk TV Türkiye'nin Nabzı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Kanal 7 Başkent Kulisi programı sunucusu Mehmet Acet, NTV Haber Spikeri Ahmed Arpat yer alıyor. Gecede, sektörle alakalı hizmet veren bazı üst düzey bürokratlar da davetli olarak yerini alacak.

7 ayrı kategoride ödül

Gecede, Gaziantep medyasından isimler, haber, röportaj, makale, fotoğraf, TV haberciliği, Radyo programı ve sayfa tasarımı olmak üzere 7 farklı alanda ilk 3'e girdikleri takdirde plaket almaya hak kazanacak. Ayrıca, basın mesleğine 25 yıl hizmet eden basın emekçileri de GGC tarafından plaketle ödüllendirilecek. Gecede önemli bir basın emekçisi ise Vefa Ödülü'nün sahibi olacak.

Basın Ödülleri Gecesi'nin finalinde ise Türk müziğinin önemli sanatçılarından Coşkun Sabah, birbirinden güzel eserlerini salonda bulunan davetliler için seslendirecek.

Ay, "Meslektaşlarımız böyle bir geceyi hak ediyor"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, basın çalışanlarının yıl boyunca mesai kavramı gözetmeksizin haber peşinde koştururken ailelerini ihmal ettiklerini belirterek, "Yılda bir kez de olsa meslektaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel bir akşam yaşamalarını istiyoruz. Bu sebeple, her şeyin kusursuz olması için GGC olarak büyük çaba gösterdik" dedi.

Ay, yerel ve yaygın basının ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, bu sebeple İstanbul ve Ankara medyasının havasını teneffüs eden isimleri bu yıl da Gaziantepli meslektaşlarıyla bir araya getirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Ay, "Önemli sorun ve sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde bir nebze de olsun moral bulmak istiyoruz. Temennimiz güzel bir akşam olsun. Tüm meslektaşlarımı bu geceye şimdiden davet ediyorum. Yarışma heyecanı yaşayan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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