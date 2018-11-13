Ggc Yöneticileri Vali Davut Gül'ü Ziyaret Etti

13 Kasım 2018 Salı 17:01



13 Kasım 2018 Salı 17:01

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.Gaziantep'in yeni Valisi Davut Gül, GGC yöneticilerini samimi bir ortamda ağırlarken, yerel basını önemsediğini söyledi. Gaziantep'te görev yapıyor olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Vali Gül, "Yerel basının önemini ve yaşadığı sorunları biliyorum. Basını önemsiyoruz. Çünkü yerel basın bir şehrin aynasıdır. Yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi gören yerel basının güçlü olması gerekir. Bizler sizlerin sayesinde kendimizi halka anlatıyoruz. Hep birlikte şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için çalışacağız" dedi."Ortak payda Gaziantep"Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, ziyaret sırasında, Vali Gül'e Gaziantep basını ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.Ay, "Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Bizim ortak paydamız Gaziantep'tir. Gaziantep'in faydasına olan her konuda, sizlerle birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız" şeklnde konuştu.GGC yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Gül, Gaziantep'i tanımaya çalıştığını, bir taraftan da iadeyi ziyaretlere başladığını söyledi.Vali Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya gelmek istediğini belirtirken, İbrahim Ay da, basının sorunları ile ilgili hazırlayacakları geniş kapsamlı raporu önümüzdeki günlerde Vali Gül'e sunacaklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP