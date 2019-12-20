Haberler » Güncel » GGF'nin ödülleri açıklandı - Haber

GGF'nin ödülleri açıklandı

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF), bu yıl ilkini düzenlediği özendirme yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

20.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:25 GGF'nin ödülleri açıklandı
Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF), bu yıl ilkini düzenlediği özendirme yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

Toplam 11 kişinin ödül alacağı gecede, Hududeli Gazetesi Sahibi Ahmet Yılmaz Çağlar'a 'Onur Ödülü' verilecek. GGF Başkanı Mehmet Çelik, gazetecilik mesleğini sevdirmek, basın meslek ilkelerine bağlı kalmak ve zor şartlar altında mesleğini yapan gazetecilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla özendirme yarışması düzenlediklerini söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 9 ili kapsayan GGF'nin Özendirme Yarışması'na yurdun farklı illerinden gazeteciler, eserleri ile katılım sağladı. 6 kategoride düzenlenen yarışmaya gönderilen eserler, jüri tarafından değerlendirilerek, puanlama sistemine tabi tutuldu. Puanlama sisteminde ödül almaya hak kazanan gazetecilerin listesi açıklandı. Yarışma kapsamında, yıllarını mesleğe adamış meslek duayenlerine de onur ödülleri verilecek. 'da yapılacak "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliğinde yarışmada dereceye giren gazetecilere plaket ve ödülleri verilecek. Batman Sonsöz Gazetesinden Hatice Türkan Röportaj dalında, Siirt Sonsöz Gazetesi İsmail Çelik Fotoğraf dalında, Gaziantep Mega TV'den Başak Akay TV ve Görüntü dalında, Mardin İletişim Gazetesinden M. Sait Çakar Köşe Yazısı dalında, Şanlıurfa İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Şinasi İnan Haber Dalında, Şırnak Cizrem Gazetesinden Abidin Yel İnternet Haber dalında, Diyarbakır Yenigün Gazetesinden Nurullah Ergün Sayfa Tasarımı dalında, ödüle layık görüldü.

Gazetecilik mesleğine büyük emek ve hizmetler veren, mesleğin duayenleri, Mardin'den Adnan Avuka, Batman'dan Halit Beytüt, Adıyaman'dan Ahmet Kaya, Şanlıurfa'dan Mehmet Göviç ve Kilis'ten Ahmet Yılmaz Çağlar'a onur ödülü verilmesi uygun görüldü. - KİLİS

Güneydoğu Anadolu, Yılmaz Çağlar, Onur Ödülü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:48   TÜRKTOB Başkanı Akcan: Sertifikalı olmayan tohumun ticaretine karşıyız - Haber
15:48   ABD'de patlama: 3 ev yıkıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
15:48   Çankırı Valisi Aktaş'tan Sakarya Valiliğine ziyaret - Haber
15:48   Kadınlar Hali'nin yıkım çalışmaları başladı - Haber
15:43   Çocuklar, palyaço ile sele zeytini yaptılar - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:48:57