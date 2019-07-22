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Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti.

22.07.2019 21:53 Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ghaylen Chaaleli'nin Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Tunuslu futbolcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Acıbadem, Spor

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