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Ghosn'un firarı ile ilgili Lübnan iddiası

Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışından Lübnan'daki bazı hükümet yetkililerinin önceden haberdar olabileceği iddia edildi.

04.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:06 Ghosn'un firarı ile ilgili Lübnan iddiası
'dan firar ederek 'a giden Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışından Lübnan'daki bazı hükümet yetkililerinin önceden haberdar olabileceği iddia edildi. Lübnan hükümeti ise iddiaları reddetti.

Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışına dair yeni iddialar gündeme geldi. Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine haberine göre, Lübnan hükümetinin bazı üyelerinin Ghosn'un ülkeye seyahati hakkında önceden bilgi sahibi olabileceği belirtildi. Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, VIP kapısından ülkeye giren ve Ghosn olduğu düşünülen kişinin, bir hükümet yetkilisi tarafından karşılandığını ifade edildi. Bu iddia, Lübnan hükümeti içindeki bazı isimlerin Ghosn'un gelişini önceden bildiği şeklinde yorumlanırken, bazı yerel medya organları ise Ghosn'un ülkeye geldikten sonra Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gayri resmi olarak bir araya geldiğini ancak cumhurbaşkanlığı ofisinin iddiayı reddettiğini bildirdi.

Sert şekilde reddetti

Hükümetin Ghosn'a yardım ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan ise iddiaların üzerinde değerlendirme yapmayı hak etmeyecek kadar gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

Arkadaşı konuştu

Ghosn'un yakın dostu olduğu bilinen Lübnanlı gazeteci Ricardo Karam ise dün Japon kamu yayıncısı NHK'ye yaptığı açıklamada, Ghosn'un lekelenen onurunu geri kazanması gerektiğini, bu yüzden ilk adımının önümüzdeki hafta planlanan bir basın toplantısı yapmak olacağını söyledi.

Hükümetin tepkisi bekleniyor

Japonya'da hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulurken ülkeden kaçarak Lübnan'a sığınan Ghosn için Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) kırmızı bülten çıkarmış, Lübnan hükümeti ise Ghosn'un ülkeye yasal yollardan girdiğini açıklamıştı. Bu gelişmeler ışığında, kamuoyu Lübnan'ın kırmızı bülten kararına vereceği tepkiyi bekliyor. - TOKYO

Japonya, Hükümet, Nissan, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

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