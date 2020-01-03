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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

03.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:28 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi
eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına getirildi. - İSTANBUL

Nissan, Lübnan, CEO, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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