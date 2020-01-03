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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar teker teker savcıya ifade vermeye başladı.

03.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar savcı karşısına çıkıyor
eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar teker teker savcıya ifade vermeye başladı.

Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler teker teker savcı karşısına çıkıyor.

Şüphelilerin ifadelerini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük alıyor. - İSTANBUL

Nissan, Lübnan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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