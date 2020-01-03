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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi

Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

03.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:10 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi
Eski Üst Yöneticisi asıllı Carlos Ghosn'un, 'dan Lübnan'a üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İstanbul, Japonya, Nissan, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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