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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.

02.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:19 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi
eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.

Japonya'dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi. - İSTANBUL

Nissan, Lübnan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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