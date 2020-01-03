Haberler » 3. Sayfa » Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest - Haberler

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

03.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:58 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest
eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Japonya'dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ayhan Memük'e vermişti. 7 şüpheliden yer görevlisi olan F.K. ile İ.M.H. verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Nissan, Lübnan, CEO, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:50   BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Haberler
22:31   Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm - Haberler
22:22   Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı - Haberler
22:19   3. Dünya Savaşı İhtimali Tüm Dünyada Caps Konusu Oldu İşte 14 İngilizce Memes - Haberler
22:17   Paris'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
21:58   Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun - Haberler
20:27   Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Haberler
20:22   Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
3.01.2020 23:05:20