Haberler » Güncel » Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest - Haber

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

03.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:05 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest
eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden 'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Japonya'dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ayhan Memük'e vermişti. 7 şüpheliden yer görevlisi olan F.K. ile İ.M.H. verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(Melike İnal/İHA)

Nissan, Lübnan, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:00   10 bin kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için kar altında meşaleyle yürüdü - Haber
23:00   "Tüm oyuncularımız iyi performans sergiledi" - Haber
23:00   Burdur'da, afganlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber
22:57   Erzurum'un yıldızları karda uçtu - Haber
22:56   "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi mahkemeye sevk edildi - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
3.01.2020 23:05:25