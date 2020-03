Ghost Recon: Breakpoint'in Friend Pass Sistemi Duyuruldu

Eğer geçtiğimiz hafta Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için sunulan Bedava Hafta Sonu programını kaçırdıysanız, Ubisoft ikinci bir şans sunuyor. Hatta bu sefer sunulan şans, duruma göre daha uzun bir süreyi kapsayacak. Fransız yayıncı, oyuna sahip olmayan oyuncuları sevindirecek Friend Pass sistemini duyurdu.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde son derece sıkıntılı bir başlangıç yapmıştı. Ancak geliştirici ekibin özverili çalışmaları ile yaralar büyük ölçüde sarıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan v2.0.0 güncellemesiyle de köklü bir değişikliğin yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.Her ne kadar bu oyun Fransız yayıncı tarafından ticari bir başarısızlık olarak nitelendirilmiş olsa da hem satın almış olan oyuncular hem de almayı düşünen oyuncular için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son atılan adım ise Friend Pass sistemi oldu. İşleyiş olarak aslında oldukça basit ama Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint almış olan bir arkadaşınızın olması lazım. Eğer varsa, sizin için güzel bir haber diyeyim.Bu sistemden faydalanabilmek için oyunun deneme sürümünü PlayStation, Xbox, Ubisoft veya Epic Games mağazasından indirmeniz gerekiyor. Esasen tam sürüm olarak indirilecek. Sonrasında ise kullandığınız platformda oyuna sahip olan bir arkadaşınız tarafından davet edilmelisiniz. Üç kullanıcıya kadar davetiye gönderilebiliyor. Bu şekilde, süre sınırlaması olmaksızın dilediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Hatta Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint'i bu şekilde bitirebilirsiniz. Friend Pass sisteminin 16 Haziran 2020 tarihinde son bulacağını söyleyeyim. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One platformlarında oynayacak oyuncular için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold aboneliği gerekli olacak.Son olarak, arkadaş listenizde bu oyuna sahip olan yoksa yine de altı saate kadar oynamanıza müsaade edilecek. Diğer bir deyişle, her iki durumda da Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint'e erişim sağlamanız mümkün olacak.

Kaynak: Tamindir