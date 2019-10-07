Haberler » Sinema » Haber

Ghostbusters Filmi

Ghostbusters filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ghostbusters filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.10.2019 11:58Ghostbusters Filmi
Jason Reitman'ın yönettiği film in başrollerinde Bill Murray, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace ve Paul Rudd yer alıyor.


Yönetmen:Jason Reitman
Senaryo:Jason Reitman, Gil Kenan, Dan Aykroyd, Harold Ramis
Oyuncular:Bokeem Woodbine, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace, Annie Potts, Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Celeste O'Connor, Marlon Kazadi, Bud Klasky, Sydney Mae Diaz, Logan Kim
Filmin Türü:0
Orijinal Adı:Ghostbusters
Yapımcı Firma:The Montecito Picture Company
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi:10.07.2020

Ghostbusters Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Rolls-Royce Ghost, Bill Murray, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
11:58 Ghostbusters Filmi
09:54 Tercümanlar Filmi
15:54 Bina Filmi
14:54 Bilmemek Filmi
13:54 Aşk, Büyü, Vs. Filmi
15:54 The Witches Filmi
12:54 Death On The Nile Filmi