Ghostbusters Filmi

Jason Reitman'ın yönettiği film
in başrollerinde Bill Murray, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace ve Paul Rudd yer alıyor.Yönetmen:
Jason ReitmanSenaryo:
Jason Reitman, Gil Kenan, Dan Aykroyd, Harold RamisOyuncular:
Bokeem Woodbine, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace, Annie Potts, Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Celeste O'Connor, Marlon Kazadi, Bud Klasky, Sydney Mae Diaz, Logan KimFilmin Türü:
0Orijinal Adı:
GhostbustersYapımcı Firma:
The Montecito Picture CompanyYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
10.07.2020 Ghostbusters Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.