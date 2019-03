Ghs'den Down Sendromlulara Özel Etkinlik

Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor (GHS) İl Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Eğitim ve Kültür Faaliyetleri Şube Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Down Sendromlu bireyler doyasıya eğlendi.Etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Şube Müdürleri, yurt öğrencileri, gençlik liderleri, personellerinin eşlik ettiği programda down sendromlu bireylerle yakından ilgilenildi.Down Sendromlu bireylerin sevgi ile kucaklamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, etkinlikte emeği geçenleri kutladı. - ISPARTA