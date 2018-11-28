Giacomo Bonaventura Sezonu Kapattı!

İtalya
1. Futbol
Ligi (Serie A
) ekiplerinden Milan
'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura
, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Bonaventura'nın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İtalyan milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 lig maçında 3 gole imza atmıştı.
Milan, 13 haftası tamamlanan ligde 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
İtalya,Milan,Giacomo Bonaventura
28 Kasım 2018 Çarşamba 00:50