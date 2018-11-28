28 Kasım 2018, 00:50
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Giacomo Bonaventura Sezonu Kapattı!

Giacomo Bonaventura Sezonu Kapattı!

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sol dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Bonaventura'nın 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İtalyan milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 lig maçında 3 gole imza atmıştı.

Milan, 13 haftası tamamlanan ligde 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

İtalya,Milan,Giacomo Bonaventura

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