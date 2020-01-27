Gianna Bryant: Kobe'nin sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşan kızı

Dünya basketbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Kobe Bryant'ın ölümüne neden olan helikopter kazasında hayatını kaybeden dokuz kişi arasında 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant da var.

Gianna Bryant da babasının yolundan gidip, profesyonel bir basketbol oyuncusu olmak istiyordu.

New York Times'ın haberine göre, baba-kız Kobe Bryant'ın sahibi olduğu Mamba Spor Akademisi'nde düzenlenen turnuvaya gidiyorlardı. CNN de turnuvada Gianna'nın da forma giymesinin ve koçluğunu da babasının yapmasının planlandığını belirtti.

Gianna ya da ailesinin deyimiyle "Gigi", Kobe Bryant'ın dört kızından ikincisiydi. Babasının izinden gitmeyi ve bir gün Kadınlar Ulusal Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giymeyi hayal ediyordu.

Kobe, emekli olduğu 2016 yılından bu yana ortaokulda okuyan kızının forma giydiği okul takımının koçluğunu yapıyordu.

Gigi ve Kobe, sık sık NBA maçlarını birlikte izlerken görülüyordu. Kobe, sosyal medya hesaplarında da kızıyla basketbol oynarken çekilmiş videolarını yayınlıyordu.

Kobe Bryant, iki hafta önce BET kanalına verdiği mülakatta, kızıyla sahada geçirdiği zamanların basketbol tutkusunu yeniden alevlendirdiğini söylemişti. Sunucu Jimmy Kimmel'ın programına katıldığında ise kızının basketbol aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

"En hoşuma giden şeylerden biri kızımla birlikteyken yanımıza gelen hayranlarımın 'keşke oğlun olsaydı da basketbol geleneğini sürdürseydi' dediklerinde Gigi'nin 'o iş bende' demesi. Bence de öyle, o iş kızımda."