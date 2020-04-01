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GİB ihracatçılara Kovid-19 nedeniyle kolaylık sağladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) kaynaklı mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı.

01.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:40
GİB ihracatçılara Kovid-19 nedeniyle kolaylık sağladı
Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) kaynaklı mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı.
Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'na göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin, ihracatçılar tarafından ödenmediği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyanı yapılan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunduğu anımsatıldı.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edildiğine dikkat çekilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir. Buna göre, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmadan bu sürenin mücbir sebep kapsamında 3 ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulundu. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecek."
Duyuruda, daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle 3 aydan kısa ek süre almış mükellefler için alınmış ek sürenin dolduğu tarihin, belirlenen tarihlere rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmadan 3 aya tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gelir İdaresi Başkanlığı, İhracat, Ekonomi
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